Карлос Сайнс виграв третій етап ралі «Дакар»

Екіпаж українця Дмитра Циро в топ-20 загального заліку.

У Саудівській Аравії відбувся третій етап легендарної ралійної гонки «Дакар». У класі автомобілів перемогу здобув екіпаж відомого іспанця Карлоса Сайнса-старшого. Він же тепер вийшов в лідери загального заліку, повідомляє Укрінформ.

На 14-му місці фінішував екіпаж українського штурмана Дмитра Циро. Він разом з росіянином Денисом Кротовим піднявся на 19-е місце загального заліку.

Цікаво, що екіпаж колишньої зірки «Формули-1» іспанця Фернандо Алонсо посідає поки що 25-е місце.

Нагадаємо, що ралі «Дакар» вперше проходить в Саудівській Аравії. До цього 10 років гонка проходила в Південній Америці.