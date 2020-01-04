Відразу дев’ять футболістів залишають «Олімпік»

Донецький клуб проводить активну ротацію складу в міжсезоння.

Клуб УПЛ – донецький «Олімпік» має намір припинити співпрацю з ще п'ятьма футболістами в це міжсезоння, повідомляє портал Footboom.com.

Клуб залишають півзахисники Фабіньо, Драман Салу, Луїз Фернандо і Демір Імері, а також нападник Джеффрі Чарльз.

Раніше донецький клуб попрощався з чотирма гравцями. Це захисники Єгор Клименчук, Роман Вантух і Іван Трубочкін, а також півзахисник Геннадій Пасіч.

Керівництво «Олімпіка», тим часом, може повернути в клуб голкіпера Артема Кичака. Також близький до повернення орендований «Десною» Максим Дегтярьов.

Колектив Вісенте Гомеса пішов на зимову перерву на дев'ятому місці в таблиці української Прем'єр-ліги.