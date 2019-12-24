Футболіст "Динамо" Кравченко на правах оренди перейшов до "Олімпіка"

Півзахисник футбольного клубу "Динамо" (Київ) Микита Кравченко у другій половині поточного сезону виступатиме на правах оренди за донецький "Олімпік".

"Про це повідомляє пресслужба столичної команди.

"Олімпік", за який найближчі півроку виступатиме Кравченко, нині очолює Вісенте Гомес, під керівництвом якого Микита виступав за молодіжну команду "Динамо", - зазначається у повідомленні.

Кравченко перейшов до "Динамо" влітку 2015 року з "Маріуполя". Дебют гравця за першу команду киян відбувся 6 квітня 2017 року у кубковій грі з "Миколаєвом". Усього за "біло-синіх" Кравченко провів 3 матчі.

"Олімпік" розташовується на 9-у місці в турнірній таблиці УПЛ. В активі клубу 18 очок, і він 4 очки відстає від чільної шістки.