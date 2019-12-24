2019 рік був успішним для українського футболу, попереду Євро - Павелко

2019-й став для українського футболу роком великих перемог.

Наша збірна здобула "золото" чемпіонату світу серед 20-річних футболістів, національна команда з першого місця у відбірковій групі вийшла на Євро-2020, де разом із "синьо-жовтими" виступали чинні чемпіони континенту португальці, зазначив в інтерв'ю пресслужбі Української асоціації футболу її президент Андрій Павелко.

"Наприкінці 2018-го я думав, що більш вдалого року складно уявити - ми провели успішні фінали Ліги чемпіонів, за які отримали схвальні відгуки від УЄФА й уболівальників, збірна України достроково виграла свою групу Ліги націй і здобула право в наступному розіграші перебувати в компанії найсильніших команд континенту. Але ось закінчується 2019 рік й емоції ще сильніші - ми стали чемпіонами світу серед команд U20, виграли відбіркову групу Євро-2020, випередивши чемпіонів Європи. Здавалося б, що може бути краще? Але ж у нас попереду Євро-2020. Усі вже переконалися, що команда Андрія Шевченка вміє приємно дивувати своїх уболівальників. Мені б дуже хотілося, щоб наступний, 2020 рік для українського футболу, для всіх, хто до нього небайдужий, став ще більш вдалим", - заявив Павелко.