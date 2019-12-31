НБА: дабл-дабл Леня допоміг «Атланті» перемогти «Орландо»

Український центровий набрав 18 очок.

«Атланта Хокс» в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) перемогла на виїзді «Орландо Меджик» 101:83, повідомляє Укрінформ.

Український центровий «Атланти» Олексій Лень провів на майданчику 24 хвилини. В активі Леня дабл-дабл – 18 очок, 12 підбирань і 2 результативні передачі. Це вже п’ятий дабл-дабл Леня в цьому сезоні.

«Атланта» посідає останнє 15-е місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА, команда виграла 7 матчів з 34. «Хокс» перервали невдалу серію з 10 поразок поспіль.