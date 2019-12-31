Андрій Шевченко та гравці збірної по футболу вітали українців з Новим роком
Відео
Укрінформ
Футболісти української збірної записали для вболівальників відеопривітання з прийдешнім Новим роком у вигляді естафети, у якій гравці по черзі говорили привітання та кидали один одному м'яч.
Відео поширила Українська асоціація футболу.
У відеопривітанні взяли участь тренер Андрій Шевченко та 9 гравців збірної.
Побажання з прийдешнім святом лунали від Андрія П’ятова, Віктора Циганкова, Миколи Матвієнка, Віктора Коваленка, Романа Яремчука, Євгена Коноплянки, Олександра Караваєва, Тараса Степаненка, Андрія Ярмоленка.
Спортсмени побажали українцям успіхів та віри в себе, нових пригод та яскравих емоцій, терпіння, сили та мудрості.
«З Новим роком, Україно. Передаю естафету далі», — сказав Андрій Шевченко, кинувши м’яч у повітря.
Нагадаємо: збірна України пройшла відбірковий етап на Євро-2020 без поразок і посіла перше місце у своїй групі, зокрема обійшовши чинного чемпіона Європи, збірну Португалії.