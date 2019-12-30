Шахи: українка Анна Музичук здобула "срібло" чемпіонату світу з бліцу

Львів'янка Анна Музичук здобула у понеділок, 30 грудня, срібну медаль чемпіонату світу з бліцу King Salman World Blitz Championship 2019.

Під час турніру, що пройшов у Росії, українська шахістка набрала 12,5 очка в 17-ти турах, повідомляє Укрінформ.

Переможницею з 13-ма очками стала уродженка Львова Катерина Лагно, яка виступає за Росію.

На третій позиції - китаянка Тань Джун'ї (12). Саме вона переграла Музичук в останньому турі, позбавивши шансів поборотися за "золото".

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Найкращий результат з інших українок (18-й) показала одеситка Наталія Жукова - 10,5 очка.