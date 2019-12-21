АПЛ: «Ман Сіті» обіграв «Лестер»

Команда Гвардіоли відстає від першого місця на 11 очок.

В матчі 18-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» переміг на своєму полі «Лестер» 3:1. Про це повідомляє Укрінформ.

«Лестер», який випереджає «Ман Сіті» в турнірній таблиці, лише захищався в перші 20 хвилин. Тим несподіванішим став гол Варді, який вивів гостей вперед. «Ман Сіті» ще до перерви забив двічі. Відзначились Марез і Гюндоган. В другому таймі Габріел Жезус встановив остаточний рахунок – 3:1 на користь «Ман Сіті».

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко провів цей матч в запасі. В цьому сезоні Зінченко зіграв в АПЛ 8 матчів.

Після 18-и турів лідер чемпіонату «Ліверпуль», який матч цього туру зіграє пізніше, випереджає «Ман Сіті» на 11 очок. «Ман Сіті» залишився на 3-у місці (38 очок). На 2-у місці «Лестер» (39 очок).