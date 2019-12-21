УХЛ: «Динамо» здобуло першу перемогу в сезоні

Клуб з Харкова обіграв «Крижаних Вовків».

В матчі 22-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Динамо» обіграло на власному майданчику «Крижаних Вовків» 2:1. Про це повідомляє Укрінформ.

В битві аутсайдерів перемогу здобули динамівці Харкова, які обіграли «Крижаних Вовків» 2:1. У господарів шайби закинули Борисов і Абаджян. Це перша перемога в сезоні харківського «Динамо», яке набрало 4 очки і залишається на останньому місці турнірної таблиці.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 53 очка в 20 матчах. На другому місці «Дніпро» - 41 (19), на третій позиції «Донбас» – 40 (19).

Нагадаємо, в центральному матчі 21-го туру УХЛ «Дніпро» - «Кременчуг» господарям зараховано технічну поразку. Клуб з Херсона не зумів підготувати льодовий майданчик до гри.