Суперліга: «Київ-Баскет», «Миколаїв» і «Черкаські Мавпи» здобули перемоги
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Київ-Баскет» переміг на чужому майданчику «Запоріжжя» 93:60. «Миколаїв» вдома обіграв «Одесу» 73:69. «Черкаські Мавпи» перемогли на виїзді «Прометей» 99:92. Про це повідомляє Укрінформ.
«Київ-Баскет» здобув сьому перемогу в сезоні, розгромивши на виїзді «Запоріжжя» 93:60. Найрезультативніший гравець матчу: Дейонте Сіммонс (20) – «Запоріжжя».
«Миколаїв» на останніх секундах вирвав перемогу у «Одеси» 73:69. Найрезультативніший гравець матчу: Квентін Петерсон (28) – «Миколаїв».
«Прометей» програв вдома «Черкаським Мавпам» 92:99. Найрезультативніший гравець матчу: Олександр Кольченко (21) – «Черкаські Мавпи».
Лідирує в чемпіонат «Прометей» - 24 очка (14 матчів). «Дніпро» посідає 2-е місце – 22 (12). «Одеса» на 3-у місці – 21 (14).
Нагадаємо, 15 грудня «Дніпро» переміг на своєму майданчику «Миколаїв» 94:87, а лідер гостей Квентін Петерсон встановив новий рекорд сезону (48 очок).