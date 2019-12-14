Суперліга: «Хімік» обіграв «Запоріжжя»

Команда з Южного піднялась на друге місце.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Хімік» переміг на своєму майданчику «Запоріжжя» 92:84. Про це повідомляє Укрінформ.

«Хімік» все вирішив в цьому матчі ще до великої перерви, коли відірвався від гостей на 29 очок. І хоч чинний чемпіон провалив третю чверть (14:33), в подальшому він довів справу до перемоги – 92:84. Найрезультативніший гравець матчу: Брендон Рендольф (31) – «Запоріжжя».

В іншому матчі дня «Одеса» приймає «Прометей».

Лідирує в чемпіонат «Прометей» - 22 очка (12 матчів). «Хімік» піднявся на 2-е місце – 21 (13). «Дніпро» посідає 3-е місце – 20 (11).

Нагадаємо, 13 грудня «Харківські Соколи» поступилися на своєму майданчику «Миколаєву» 98:100.