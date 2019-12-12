Суперліга: «Прометей» вдруге в сезоні обіграв «Хімік»

«Прометей» очолює турнірну таблицю.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Прометей» переміг на виїзді «Хімік» 93:84. Про це повідомляє Укрінформ.

Новачок Суперліги «Прометей» вдруге в сезоні обіграв чемпіона країни «Хімік». В Южному команда з Кам’янського весь час була попереду і впевнено довела справу до перемоги – 93:84. Найрезультативніший гравець матчу: Майкл Майєрс (24) – «Прометей».

В іншому матчі дня «Одеса» перемогла «Запоріжжя» 94:84.

Лідирує в чемпіонат «Прометей» - 22 очка (12 матчів). «Дніпро» посідає 2-е місце – 20 (11). «Хімік» піднявся на 3-е місце – 19 (12).

Нагадаємо, 8 грудня «Одеса» лише в третьому овертаймі дотиснула «Київ-Баскет» 114:111. «Прометей» поступився вдома «Дніпру» 93:99,«Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Харківських Соколів» 102:87, а «Черкаські Мавпи» програли вдома «Хіміку» 74:81.