Суперліга: «Дніпро», «Черкаські Мавпи», «Київ-Баскет» і «Прометей» здобули перемоги
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. Сьогодні свої чергові перемоги здобули «Київ-Баскет», «Дніпро», «Черкаські Мавпи» і «Прометей». Про це повідомляє Укрінформ.
Сьогодні в регулярному чемпіонаті Суперліги зіграли одразу чотири матчі. «Дніпро» переміг на виїзді «Запоріжжя» 94:81. Найрезультативніший гравець матчу: Дейонте Сіммонс (22) – «Запоріжжя».
«Черкаські Мавпи» вдома обіграли «Одесу» 92:76. Найрезультативніший гравець матчу: Діон Райт (19) – «Черкаські Мавпи».
«Київ-Баскет» на своєму майданчику впевнено переміг «Хімік» 91:56. А «Прометей» вдома розгромив «Харківських Соколів» 114:77.
Лідирує в чемпіонат «Прометей» - 19 очок (10 матчів). «Дніпро» посідає 2-е місце – 18 (10). «Черкаські Мавпи» піднялися на 3-е місце – 17 (11).
Нагадаємо, 30 листопада «Одеса» вдома обіграла «Хімік» 86:73, а «Прометей» переміг на чужому майданчику «Миколаїв» 92:73.