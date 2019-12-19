«Барком-Кажани» обіграли ПАОК і вийшли у 1/8 фіналу Кубка ЄКВ

Львівські волейболісти сенсаційно відігралися після домашньої поразки.

Український волейбольний клуб «Барком-Кажани» обіграв грецький ПАОК 3:0 (25:22, 25:21, 25:23) в матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка ЕКВ, повідомляє Укрінформ.

Перша зустріч протистояння у Львові завершилася перемогою греків (3:1). У першій партії повторного матчу ПАОК вигравав з різницею в два очки, але львівський клуб відігрався і здобув перемогу - 25:22. У двох наступних партіях «Барком-Кажан» також були сильнішими. У підсумку, львівський клуб виграв 3:0 і пройшов далі.

В 1/8 фіналу «Барком-Кажани» зіграють проти «Альпена» з Австрії.