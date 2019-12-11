Волейбол: «Барком-Кажани» програли ПАОКу в 1/16 фіналу Кубка EKB
Укрінформ
Українські волейболісти зуміли виграти лише одну партію.
Львівські «Барком-Кажан» програли грецькому ПАОКу 1:3 в першому матчі 1/16 фіналу Кубка EKB, повідомляє Укрінформ.
Чемпіон України програв перші два сети, потім виграв третю партію, але в четвертому сеті нав'язати боротьбу грекам не зумів – 16:25, 21:25, 25:22, 19:25.
Матч-відповідь зіграють 19 грудня у Греції.
Нагадаємо, минулого місяця «Барком-Кажан» захистив звання володаря Суперкубка України.