Суперкубок України з волейболу: "Барком-Кажан" і "Хімік" захистили титули

У Черкасах у Палаці спорту "Будівельник" відбулися матчі за Суперкубок України серед чоловічих та жіночих команд.

У жіночому протистоянні зійшлися южненський "Хімік" та "Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ" із Запоріжжя. Чемпіонки України з Південного учетверте в історії стали володарками трофея - 3:0 (25:20, 25:21, 25:16), повідомляє XSport.

У чоловіків львівська команда "Барком-Кажан" також захистила суперкубковий титул, обігравши клуб "Серце Поділля" (Вінниця) - 3:1 (25:23, 25:18, 14:25, 33:31). Це третій успіх "Кажанів" у Суперкубку країни.