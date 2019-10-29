Южненський

Южненський "Хімік" вийшов до основної сітки волейбольної Ліги чемпіонів

Укрінформ
Чемпіонки України волейболістки южненського "Хіміка" пробилися до групового турніру Ліги чемпіонів CEV (Конфедерація європейського волейболу).

Після виїзної перемоги над "Оломоуцем" з рахунком 3:2 (22:25, 25:12, 23:25, 25:20, 15:13) "Хімік" в матчі у відповідь фіналу відбору до основної сітки змагань на ФСК "Олімп" в Южному в основний час поступився чеській команді - 2:3 (25:18, 23:25, 19:25, 24:26, 13:15), вигравши у підсумку "золотий" сет - 15:13, повідомляє Укрінформ.

У фінальному турнірі Ліги чемпіонів CEV, який стартує на початку грудня, "Хімік" виступить у квартеті С разом з чинним володарем титулу італійською "Новарою", польським "Лодзем" та німецьким "Штутгартом".

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У чвертьфінал розіграшу вийдуть переможці п'яти груп і три кращі команди з других місць.

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