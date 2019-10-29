Южненський "Хімік" вийшов до основної сітки волейбольної Ліги чемпіонів

Чемпіонки України волейболістки южненського "Хіміка" пробилися до групового турніру Ліги чемпіонів CEV (Конфедерація європейського волейболу).

Після виїзної перемоги над "Оломоуцем" з рахунком 3:2 (22:25, 25:12, 23:25, 25:20, 15:13) "Хімік" в матчі у відповідь фіналу відбору до основної сітки змагань на ФСК "Олімп" в Южному в основний час поступився чеській команді - 2:3 (25:18, 23:25, 19:25, 24:26, 13:15), вигравши у підсумку "золотий" сет - 15:13, повідомляє Укрінформ.

У фінальному турнірі Ліги чемпіонів CEV, який стартує на початку грудня, "Хімік" виступить у квартеті С разом з чинним володарем титулу італійською "Новарою", польським "Лодзем" та німецьким "Штутгартом".

У чвертьфінал розіграшу вийдуть переможці п'яти груп і три кращі команди з других місць.