Волейболістки “Хіміка” здолали “Оломоуц” у відборі Ліги чемпіонів

Южненська волейбольна команда на характері здолала у Чехії місцевий “Оломоуц” у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Поєдинок “Оломоуц” (Чехія) – “Хімік” відбувся 22 жовтня на Univerzita Palackeho у присутності 1000 глядачів і завершився з рахунком 2:3 (25:22, 12:25, 25:23, 20:25, 13:15). Про це повідомляє пресслужба Федерації волейболу України.

Волейболістки “Хіміка” поступалися по ходу зустрічі за сетами, але змогли перевести гру на вирішальний тай-брейк, на якому вже самі лідирували 11:7. Утім, поступаючись на тай-брейку, чешки боролися за свій шанс до останнього. Тому й спромоглися зрівняти рахунок – 13:13. Але два вирішальні в усьому поєдинку розіграші таки завершилися на користь українок.

Таким чином, напередодні повторного поєдинку суперників, запланованому на 29 жовтня в Южному, підопічні Євгена Ніколаєва отримали матеріальну та психологічну перевагу.

Від першого в своїй історії виходу до групового турніру Ліги чемпіонів діючого чемпіона Суперліги жіночу волейбольну команду "Хімік" відділяє домашня перемога над “Оломоуцем” із будь-яким рахунком.