Кривцов: “Шахтарю” цілком під силу пройти “Бенфіку”

Захисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Сергій Кривцов прокоментував підсумки жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.

Сергій Кривцов, зокрема, зауважив, що його команді цілком під силу пройти лісабонську “Бенфіку”.

“Вважаю, “Шахтарю” цілком під силу пройти “Бенфіку”. Буде нелегко, але є час підготуватися, розібрати сильні і слабкі сторони португальців. “Бенфіка” любить контролювати м'яч, проводити швидкі контратаки. У Португалії всі люблять атакувати, проводити багато часу з м'ячем, і дуже мало є команд з оборонним стилем. “Бенфіка” - в числі найсильніших клубів Португалії. Нас чекають дуже цікаві матчі.

Якщо чесно, думав, нам попадеться “Манчестер Юнайтед” або міланський “Інтер”, - цитує Кривцова пресслужба ФК “Шахтар”.

Як повідомлялося, 16 грудня у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Донецький "Шахтар" 20 та 27 лютого зустрінеться з лісабонським клубом "Бенфіка". Перший матч "гірники" проведуть вдома.