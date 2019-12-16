"Шахтар" зіграє з "Бенфікою" в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

Укрінформ
У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.

Донецький "Шахтар" 20 та 27 лютого зустрінеться з лісабонським клубом "Бенфіка", повідомляє Укрінформ.

Перший матч "гірники" проведуть вдома.

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Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА:

"Вулвергемптон" (Англія) - "Еспаньйол" (Іспанія)

"Спортинг" (Португалія) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина)

"Хетафе" (Іспанія) "Аякс" (Голландія)

"Баєр" (Німеччина) - "Порту" (Португалія)

"Копенгаген" (Данія) - "Селтік" (Шотландія)

АПОЕЛ (Кіпр) - "Базель" (Швейцарія)

ЧФР (Румунія) - "Севілья" (Іспанія)

"Олімпіакос" (Греція) - "Арсенал" (Англія)

"Алкмаар" (Голландія) - ЛАСК (Австрія)

"Брюгге" (Бельгія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Лудогорець" (Болгарія) - "Інтер" (Італія)

"Айнтрахт" (Німеччина) - "Зальцбург" (Австрія)

"Шахтар" (Донецьк, УКРАЇНА) -  "Бенфіка" (Португалія)

"Вольфсбург" (Німеччина) - "Мальме" (Швеція)

 "Рома" (Італія) - "Гент" (Бельгія)

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Брага" (Португалія).

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