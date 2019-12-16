"Шахтар" зіграє з "Бенфікою" в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА
Донецький "Шахтар" 20 та 27 лютого зустрінеться з лісабонським клубом "Бенфіка", повідомляє Укрінформ.
Перший матч "гірники" проведуть вдома.
Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА:
"Вулвергемптон" (Англія) - "Еспаньйол" (Іспанія)
"Спортинг" (Португалія) - "Істанбул Башакшехір" (Туреччина)
"Хетафе" (Іспанія) "Аякс" (Голландія)
"Баєр" (Німеччина) - "Порту" (Португалія)
"Копенгаген" (Данія) - "Селтік" (Шотландія)
АПОЕЛ (Кіпр) - "Базель" (Швейцарія)
ЧФР (Румунія) - "Севілья" (Іспанія)
"Олімпіакос" (Греція) - "Арсенал" (Англія)
"Алкмаар" (Голландія) - ЛАСК (Австрія)
"Брюгге" (Бельгія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
"Лудогорець" (Болгарія) - "Інтер" (Італія)
"Айнтрахт" (Німеччина) - "Зальцбург" (Австрія)
"Шахтар" (Донецьк, УКРАЇНА) - "Бенфіка" (Португалія)
"Вольфсбург" (Німеччина) - "Мальме" (Швеція)
"Рома" (Італія) - "Гент" (Бельгія)
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Брага" (Португалія).