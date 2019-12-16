Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Укрінформ
Чинний переможець турніру "Ліверпуль" продовжить захист титулу двома матчами з футболістами "Атлетико".

Це з'ясувалося в ході жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яке відбулося в понеділок у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у швейцарському Ньйоні, повідомляє Укрінформ.

Перші матчі пройдуть 18/19 та 25/26 лютого, поєдинки у відповідь - 10/11 та 17/18 березня.

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Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА:

"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Парі Сен-Жермен" (Франція)

"Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

"Аталанта" (Італія) - "Валенсія" (Іспанія)

"Атлетико" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія)

"Челсі" (Англія) - "Баварія" (Німеччина)

"Ліон" (Франція) - "Ювентус" (Італія)

"Тоттенгем" (Англія) - "Лейпциг" (Німеччина)

"Наполі" (Італія)  - "Барселона" (Іспанія).

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