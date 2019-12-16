Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Укрінформ
Чинний переможець турніру "Ліверпуль" продовжить захист титулу двома матчами з футболістами "Атлетико".
Це з'ясувалося в ході жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яке відбулося в понеділок у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у швейцарському Ньйоні, повідомляє Укрінформ.
Перші матчі пройдуть 18/19 та 25/26 лютого, поєдинки у відповідь - 10/11 та 17/18 березня.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА:
"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Парі Сен-Жермен" (Франція)
"Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
"Аталанта" (Італія) - "Валенсія" (Іспанія)
"Атлетико" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія)
"Челсі" (Англія) - "Баварія" (Німеччина)
"Ліон" (Франція) - "Ювентус" (Італія)
"Тоттенгем" (Англія) - "Лейпциг" (Німеччина)
"Наполі" (Італія) - "Барселона" (Іспанія).