"Динамо" програло "Карпатам" у матчі ветеранів

У Кончі-Заспі завершився матч пам’яті знаменитого динамівця Андрія Гусіна, в якому взяли участь футбольні ветерани київського “Динамо” та львівських “Карпат”.

Поєдинок “Динамо” - “Карпати”, в якому взяли участь футбольні ветерани клубів 90-х-2000-х років, проходив на заміській базі “Динамо” і завершився з рахунком 2:4. Про це повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

У складі команд було досить зіркових імен. За "Динамо" зіграли Віталій Рева, Сергій Беженар, Владислав Ващук, Юрій Грицина, Юрій Дмитрулін, Василь Кардаш, Ігор Костюк, Віктор Мороз, Сергій Процюк, Сергій Федоров, Олександр Хацкевич, Максим Шацьких, Іван Яремчук. Також "біло-сині" футболки наділи сини Андрія Гусіна - Андрій та Іван.

За "Карпати" на поле вийшли Богдан Стронціцький, Володимир Уштан, Іван Павлюх, Володимир Шеремета, Андрій Сапуга, Володимир Вільчинський, Віталій Шумський, Михайло Гурка, Юрій Гудінов, Андрій Покладок, Олег Гарас, Борис Платонов, Сергій Евглінській, Руслан Донміцак.

Голами в товариському матчі відзначилися: 1:0 Андрій Гусін - молодший (на 7-й хв), 2:0 Костюк (9), 2:1 Шумський (12), 2:2 Покладок (21), 2:3 Гурка (44), 2:4 Гудінов (46).

Відео матчу:

11 грудня знаменитому футболісту “Динамо” і збірної України, а пізніше перспективному тренеру Андрію Гусіну виповнилося би 47 років. Його життя трагічно обірвалося 17 вересня 2014 року на автодромі “Чайка”.

2017 року в Києві на Байковому кладовищі відкрили пам'ятник знаменитому футболісту, де він зображений у стрибку з м'ячем.