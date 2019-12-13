“Шахтар” готовий продати Тайсона взимку - ЗМІ

Донецький футбольний клуб “Шахтар” готовий взимку продати свого бразильського півзахисника Тайсона.

“Шахтар” хоче виручити за 31-річного футболіста 20-25 мільйонів євро. Про це повідомляє XSPORT із посиланням на авторитетні англійські ЗМІ.

“Шахтар” готовий взимку розглянути пропозицію щодо півзахисника Тайсона. “Гірники” сподіваються виручити за свого лідера 20-25 мільйонів євро”, - йдеться в повідомленні.

На бразильського футболіста претендує італійський футбольний клуб “Мілан”, а також ряд бразильських клубів, але вони не готові платити таку суму.

На рахунку Тайсона у нинішньому сезоні 13 матчів, 7 голів і 9 результативних передач.