Марія Музичук обіграла німкеню Петц на етапі Гран-прі ФІДЕ в Монако

В Монако у вівторок, 10 грудня, відбулися партії сьомого туру другого етапу жіночого Гран-прі Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Екс-чемпіонка світу українка Марія Музичук на 54-му ході виграла білими фігурами у німкені Елізабет Петц, повідомляє Укрінформ.

Старша сестра Марії - Анна Музичук білими на 24-му ході розійшлася миром з Харікою Дронаваллі з Індії.

Результати інших партій:

Олександра Горячкіна (Росія) - Нана Дзагнідзе (Грузія) -

Валентина Гуніна (Росія) - Піа Крамлінг (Швеція) - 0:1

Хампі Конеру (Індія) - Чжао Сюе (Китай) -

Катерина Лагно (Росія) - Олександра Костенюк (Росія) - 1:0.

Положення учасниць: Конеру, Горячкіна - по 5 очок; Харіка - 4,5; А.Музичук, Крамлінг, Лагно - по 4; М.Музичук, Костенюк - по 3,5; Дзагнідзе, Чжао Сюе - по 2,5, Петц - 2, Гуніна - 1.

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У восьмому турі 11 грудня зустрінуться: Піа Крамлінг - Марія Музичук, Елізабет Петц - Анна Музичук, Нана Дзагнідзе - Олександра Костенюк, Чжао Сюе - Катерина Лагно, Харіка Дронаваллі - Хампі Конеру, Олександра Горячкіна - Валентина Гуніна.

Другий етап жіночого Гран-прі ФІДЕ пройде до 14 грудня.