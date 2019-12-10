Марія Музичук обіграла німкеню Петц на етапі Гран-прі ФІДЕ в Монако
Екс-чемпіонка світу українка Марія Музичук на 54-му ході виграла білими фігурами у німкені Елізабет Петц, повідомляє Укрінформ.
Старша сестра Марії - Анна Музичук білими на 24-му ході розійшлася миром з Харікою Дронаваллі з Індії.
Результати інших партій:
Олександра Горячкіна (Росія) - Нана Дзагнідзе (Грузія) -
Валентина Гуніна (Росія) - Піа Крамлінг (Швеція) - 0:1
Хампі Конеру (Індія) - Чжао Сюе (Китай) -
Катерина Лагно (Росія) - Олександра Костенюк (Росія) - 1:0.
Положення учасниць: Конеру, Горячкіна - по 5 очок; Харіка - 4,5; А.Музичук, Крамлінг, Лагно - по 4; М.Музичук, Костенюк - по 3,5; Дзагнідзе, Чжао Сюе - по 2,5, Петц - 2, Гуніна - 1.
У восьмому турі 11 грудня зустрінуться: Піа Крамлінг - Марія Музичук, Елізабет Петц - Анна Музичук, Нана Дзагнідзе - Олександра Костенюк, Чжао Сюе - Катерина Лагно, Харіка Дронаваллі - Хампі Конеру, Олександра Горячкіна - Валентина Гуніна.
Другий етап жіночого Гран-прі ФІДЕ пройде до 14 грудня.