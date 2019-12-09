Луцьк приймає чемпіонати України з шахів серед чоловіків та жінок
Укрінформ
У Луцьку завтра, 10 грудня, стартують чемпіонати України з шахів - 88-й серед чоловіків і 79-й жіночий, в яких за коловою системою виступлять по десять гравців.
У чоловічому чемпіонаті зіграють Юрій Криворучко, Павло Ельянов, Юрій Кузубов, Андрій Волокітін, Олександр Моїсеєнко, Євген Штембуляк, Віталій Бернадський, Спартак Височин, Олександр Ковчан і Петро Голубка, повідомляє Федерація шахів України.
Серед учасниць - Юлія Осьмак, Наталія Жукова, Євгенія Долуханова, Ольга Бабій, Катерина Должикова, Олена Мартинкова, Анастасія Рахмангулова, Марія Бердник, Маріца Цирульник та Єлизавета Гребенщикова.
Змагання пройдуть до 19 грудня.
Торік переможцями стали Антон Коробов та Наталія Букса.