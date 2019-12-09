Луцьк приймає чемпіонати України з шахів серед чоловіків та жінок

У Луцьку завтра, 10 грудня, стартують чемпіонати України з шахів - 88-й серед чоловіків і 79-й жіночий, в яких за коловою системою виступлять по десять гравців.

У чоловічому чемпіонаті зіграють Юрій Криворучко, Павло Ельянов, Юрій Кузубов, Андрій Волокітін, Олександр Моїсеєнко, Євген Штембуляк, Віталій Бернадський, Спартак Височин, Олександр Ковчан і Петро Голубка, повідомляє Федерація шахів України. Серед учасниць - Юлія Осьмак, Наталія Жукова, Євгенія Долуханова, Ольга Бабій, Катерина Должикова, Олена Мартинкова, Анастасія Рахмангулова, Марія Бердник, Маріца Цирульник та Єлизавета Гребенщикова. Змагання пройдуть до 19 грудня. Читайте також: Анна Музичук обіграла китаянку Чжао Сюе на етапі Гран-прі ФІДЕ в Монако Торік переможцями стали Антон Коробов та Наталія Букса.