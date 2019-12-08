Анна Музичук обіграла китаянку Чжао Сюе на етапі Гран-прі ФІДЕ в Монако

У Монако відбулися партії шостого туру II етапу жіночого Гран-прі Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Українка Анна Музичук на 63-му ході виграла чорними фігурами у китаянки Чжао Сюе, повідомляє Укрінформ.

Молодша сестра Анни - Марія Музичук на 69-му ході чорними поступилася Харіці Дронаваллі з Індії.

Результати інших партій:

Елізабет Петц (Німеччина) - Валентина Гуніна (Росія) - 1:0

Піа Крамлінг (Швеція) - Олександра Горячкіна (Росія) - 0:1

Нана Дзагнідзе (Грузія) - Катерина Лагно (Росія) - 0:1.

Олександра Костенюк (Росія) - Хампі Конеру (Індія) - 0,5:0,5.

Положення учасниць: Конеру, Дронаваллі, Горячкіна - по 4 очки; А.Музичук, Костенюк - по 3,5, Дзагнідзе, Крамлінг, Лагно - по 3; М.Музичук, Чжао Сюе - по 2,5; Петц - 2; Гуніна - 1.

Завтра, 9 грудня, - вихідний день.

Другий етап жіночого Гран-прі ФІДЕ пройде в Монако до 14 грудня.