Анна Музичук обіграла китаянку Чжао Сюе на етапі Гран-прі ФІДЕ в Монако
Українка Анна Музичук на 63-му ході виграла чорними фігурами у китаянки Чжао Сюе, повідомляє Укрінформ.
Молодша сестра Анни - Марія Музичук на 69-му ході чорними поступилася Харіці Дронаваллі з Індії.
Результати інших партій:
Елізабет Петц (Німеччина) - Валентина Гуніна (Росія) - 1:0
Піа Крамлінг (Швеція) - Олександра Горячкіна (Росія) - 0:1
Нана Дзагнідзе (Грузія) - Катерина Лагно (Росія) - 0:1.
Олександра Костенюк (Росія) - Хампі Конеру (Індія) - 0,5:0,5.
Положення учасниць: Конеру, Дронаваллі, Горячкіна - по 4 очки; А.Музичук, Костенюк - по 3,5, Дзагнідзе, Крамлінг, Лагно - по 3; М.Музичук, Чжао Сюе - по 2,5; Петц - 2; Гуніна - 1.
Завтра, 9 грудня, - вихідний день.
Другий етап жіночого Гран-прі ФІДЕ пройде в Монако до 14 грудня.