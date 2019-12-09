"Шахтар" та "Аталанту" в Лізі чемпіонів розсудить німець
Укрінформ
Футбольні судді з Німеччини обслуговуватимуть поєдинок шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між донецьким "Шахтарем" та італійською "Аталантою".
Бригаду арбітрів очолює 38-річний Фелікс Цваєр, повідомляє Укрінформ.
Матч "Шахтар" - "Аталанта" відбудеться у середу, 11 грудня, на стадіоні "Металіст" у Харкові. Початок зустрічі о 19.55 за київським часом.
В іншому поєдинку групи С чемпіон Хорватії "Динамо" (Загреб) прийматиме англійський "Манчестер Сіті".
Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 11 очок, "Шахтар" - 6, "Динамо" - 5, "Аталанта" - 4.