Джошуа готовий до бою з Усиком

Усик і Джошуа повинні провести бій за титул WBO у найближчі 180 днів.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа заявив, що не бачить проблем у проведенні бою проти українського боксера Олександра Усика, повідомляє All Of The Belts.

Ентоні Джошуа відповів на заяву президента WBO Пако Валькарселя, який сказав, що британець повинен провести бій з Олександром Усиком протягом 180 днів. «Олександр Усик? Немає проблем», - заявив Джошуа.

Вчора Ентоні Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів. Згідно суддівських записок, британець виграв - 118:110, 118:100, 119:109.

Раніше повідомлялося, що Джошуа і Руїс хочуть провести третій очний бій.

У той же час, крім Усика, претендент на бій з Ентоні Джошуа - болгарин Кубрат Пулєв. Він претендує на пояс IBF.

Нагадаємо, Усик дебютував в суперважкій вазі перемогою над Чаззом Візерспуном. Нині він близький до узгодження поєдинку проти Дерека Чісори.