Наступний бій Усик може провести проти Паркера

Новозеландський боксер Джозеф Паркер готовий провести бій за чемпіонський титул WBO.

Наступним суперником українця Олександра Усика може стати новозеландець Джозеф Паркер. Про це розповів в інтерв'ю Sky Sports менеджер Паркера Девід Гіггінс.

Бій може відбутися в тому випадку, якщо після поєдинку між Енді Руїсом і Ентоні Джошуа вакантним стане чемпіонський пояс за версією WBO.

«Якщо пояс за версією WBO стане вакантним, то Паркер, можливо, проведе чемпіонський бій з Усиком. Мова йде не лише про гроші, а й про титул чемпіона світу. Хіба готовий Усик битися з Чісорою в поєдинку без чемпіонського пояса? Я не впевнений, що бій Усик - Чісора відбудеться наступного року», - заявив Гіггінс.

На початку тижня промоутер Едді Гірн заявив, що в лютому 2020 року Олександра Усик може провести бій проти британця Дерека Чісори. За його словами, команди обох боксерів зацікавлені в проведенні поєдинку.

Нагадаємо, у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі українець Олександр Усик переміг в Чикаго американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після 7-го раунду суперник Усика відмовився виходити в ринг.

Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким на даний момент володіє Енді Руїс. Реванш Енді Руїс – Ентоні Джошуа відбудеться 7 грудня.