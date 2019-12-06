Анна Музичук перемогла росіянку Лагно на другому етапі Гран-прі ФІДЕ в Монако

Анна Музичук перемогла росіянку Лагно на другому етапі Гран-прі ФІДЕ в Монако

Укрінформ
У Монако в п'ятницю, 6 грудня, відбулися партії четвертого туру II етапу жіночого Гран-прі Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Українка Анна Музичук на 53-му ході виграла чорними фігурами у росіянки Катерини Лагно, повідомляє Укрінформ.

Молодша сестра Анни - Марія Музичук на 23-му ході чорними розійшлася миром з росіянкою Олександрою Костенюк.

Результати інших партій:

Чжао Сюе (Китай) - Валентина Гуніна (Росія) - 1:0

Елізабет Петц (Німеччина) - Піа Крамлінг (Швеція) - 0:1

Харіка Дронаваллі (Індія) - Олександра Горячкіна (Росія) - 0:1

Нана Дзагнідзе (Грузія) - Хампі Конеру (Індія) - 0,5:0,5.

Турнірне становище: Конеру - 3 очки; А.Музичук, Горячкіна, Дзагнідзе, Крамлінг - по 2,5; М.Музичук, Костенюк, Чжао Сюе, Дронаваллі - по 2: Лагно - 1,5; Гуніна - 1; Петц - 0,5.

Читайте також: Музичук обіграла росіянку Лагно на другому етапі Гран-прі ФІДЕ в Монако

У п'ятому турі 7 грудня зустрінуться: Анна Музичук - Олександра Костенюк, Марія Музичук - Чжао Сюе, Піа Крамлінг - Нана Дзагнідзе, Олександра Горячкіна - Елізабет Петц, Хампі Конеру - Катерина Лагно.

Другий етап жіночого Гран-прі ФІДЕ пройде до 14 грудня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-