Анна Музичук перемогла росіянку Лагно на другому етапі Гран-прі ФІДЕ в Монако
Українка Анна Музичук на 53-му ході виграла чорними фігурами у росіянки Катерини Лагно, повідомляє Укрінформ.
Молодша сестра Анни - Марія Музичук на 23-му ході чорними розійшлася миром з росіянкою Олександрою Костенюк.
Результати інших партій:
Чжао Сюе (Китай) - Валентина Гуніна (Росія) - 1:0
Елізабет Петц (Німеччина) - Піа Крамлінг (Швеція) - 0:1
Харіка Дронаваллі (Індія) - Олександра Горячкіна (Росія) - 0:1
Нана Дзагнідзе (Грузія) - Хампі Конеру (Індія) - 0,5:0,5.
Турнірне становище: Конеру - 3 очки; А.Музичук, Горячкіна, Дзагнідзе, Крамлінг - по 2,5; М.Музичук, Костенюк, Чжао Сюе, Дронаваллі - по 2: Лагно - 1,5; Гуніна - 1; Петц - 0,5.
У п'ятому турі 7 грудня зустрінуться: Анна Музичук - Олександра Костенюк, Марія Музичук - Чжао Сюе, Піа Крамлінг - Нана Дзагнідзе, Олександра Горячкіна - Елізабет Петц, Хампі Конеру - Катерина Лагно.
Другий етап жіночого Гран-прі ФІДЕ пройде до 14 грудня.