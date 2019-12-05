Музичук обіграла росіянку Лагно на другому етапі Гран-прі ФІДЕ в Монако
Екс-чемпіонка світу українка Марія Музичук на 66-му ході виграла білими фігурами у росіянки Катерини Лагно, повідомляє Укрінформ.
Старша сестра Марії - Анна Музичук білими на 26-му ході розійшлася миром з Хампі Конеру з Індії.
Результати інших партій:
Олександра Горячкіна (Росія) - Чжао Сюе (Китай) - 1:0
Валентина Гуніна (Росія) - Олександра Костенюк (Росія) - 1:0
Елізабет Петц (Німеччина) - Нана Дзагнідзе (Грузія) - 0:1
Піа Крамлінг (Швеція) - Харіка Дронаваллі (Індія) - 0,5:0,5.
Положення учасниць: Конеру - 2,5 очка; Дзагнідзе, Дронаваллі - по 2; А.Музичук, М.Музичук, Крамлінг, Горячкіна, Костенюк, Лагно - по 1,5; Гуніна, Чжао Сюе - по 1; Петц - 0,5.
У четвертому турі 6 грудня зустрінуться: Олександра Костенюк - Марія Музичук, Катерина Лагно - Анна Музичук, Нана Дзагнідзе - Хампі Конеру, Елізабет Петц - Піа Крамлінг, Харіка Дронаваллі - Олександра Горячкіна, Чжао Сюе - Валентина Гуніна.
Другий етап жіночого Гран-прі ФІДЕ пройде до 14 грудня.