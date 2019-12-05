Музичук обіграла росіянку Лагно на другому етапі Гран-прі ФІДЕ в Монако

У Монако в четвер, 5 грудня, відбулися партії третього туру другого етапу жіночого Гран-прі Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Екс-чемпіонка світу українка Марія Музичук на 66-му ході виграла білими фігурами у росіянки Катерини Лагно, повідомляє Укрінформ.

Старша сестра Марії - Анна Музичук білими на 26-му ході розійшлася миром з Хампі Конеру з Індії.

Результати інших партій:

Олександра Горячкіна (Росія) - Чжао Сюе (Китай) - 1:0

Валентина Гуніна (Росія) - Олександра Костенюк (Росія) - 1:0

Елізабет Петц (Німеччина) - Нана Дзагнідзе (Грузія) - 0:1

Піа Крамлінг (Швеція) - Харіка Дронаваллі (Індія) - 0,5:0,5.

Положення учасниць: Конеру - 2,5 очка; Дзагнідзе, Дронаваллі - по 2; А.Музичук, М.Музичук, Крамлінг, Горячкіна, Костенюк, Лагно - по 1,5; Гуніна, Чжао Сюе - по 1; Петц - 0,5.

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У четвертому турі 6 грудня зустрінуться: Олександра Костенюк - Марія Музичук, Катерина Лагно - Анна Музичук, Нана Дзагнідзе - Хампі Конеру, Елізабет Петц - Піа Крамлінг, Харіка Дронаваллі - Олександра Горячкіна, Чжао Сюе - Валентина Гуніна.

Другий етап жіночого Гран-прі ФІДЕ пройде до 14 грудня.