Дарина Зевіна виграла «срібло» на ЧЄ з плавання на короткій воді

Це перша медаль України в Глазго.

Дарина Зевіна принесла Україні першу медаль чемпіонату Європи з плавання на короткій воді в Глазго. Українка завоювала «срібло» на дистанції 200 метрів на спині, повідомляє Укрінформ.

З перших метрів дистанції Зевіна була серед лідерів і в підсумку фінішувала другою з результатом 2:02.25 хвилини. Чемпіонкою Європи стала італійка Маргеріта Панцера, яка випередила українку на 0,8 секунди.

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Відзначимо, що саме на 200-метрівці Зевіна тричі ставала чемпіонкою Європи на короткій воді, одного разу - чемпіонкою світу, а також завойовувала медаль Європи у класичному (50 м) басейні.

Нагадаємо, вчора українка Дарина Зевіна зупинилася за крок від медалі чемпіонату Європи з плавання на короткій воді в Глазго на дистанції 100 м на спині. Вона фінішувала четвертою.