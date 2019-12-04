WBC включила три бої Віталія Кличка до числа найбільш пам'ятних

Дирекція Всесвітньої боксерської ради (WBC) оголосила список найбільш пам'ятних в історії боїв у суперважкій вазі, проведених під егідою організації.

До числа найбільш пам’ятних за версією WBC увійшли три бої за участю легендарного українського боксера, “вічного” чемпіона світу, мера Києва Віталія Кличка, повідомляє Klitschko-brothers.com

Серед найбільш пам’ятних: бій Віталія Кличка проти Леннокса Льюїса, який відбувся в червні 2003 року, бій проти Коррі Сандерса у квітні 2004 року і поєдинок із Семюелом Пітером у жовтні 2008-го.

Нагадаємо, у червні 2003 року, ведучи за очками, український боксер отримав серйозну травму. Лікар зупинив поєдинок, а перемогу віддали Льюїсу.

24 квітня 2004 року Віталій Кличко зустрівся на рингу з кривдником свого молодшого брата, Корі Сандерсом. Захоплюючий за напруженням поєдинок завершився технічним нокаутом Сандерса у восьмому раунді.

У жовтні 2008 року Віталій Кличко переміг Семюеля Пітера. Нігерійський боксер здався після восьмого раунду, розуміючи, що продовжувати поєдинок немає сенсу. Завдяки цій перемозі, вперше в історії чемпіонські пояси зосередилися в руках братів Кличків.