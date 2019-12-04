WBC включила три бої Віталія Кличка до числа найбільш пам'ятних
До числа найбільш пам’ятних за версією WBC увійшли три бої за участю легендарного українського боксера, “вічного” чемпіона світу, мера Києва Віталія Кличка, повідомляє Klitschko-brothers.com
Серед найбільш пам’ятних: бій Віталія Кличка проти Леннокса Льюїса, який відбувся в червні 2003 року, бій проти Коррі Сандерса у квітні 2004 року і поєдинок із Семюелом Пітером у жовтні 2008-го.
Нагадаємо, у червні 2003 року, ведучи за очками, український боксер отримав серйозну травму. Лікар зупинив поєдинок, а перемогу віддали Льюїсу.
24 квітня 2004 року Віталій Кличко зустрівся на рингу з кривдником свого молодшого брата, Корі Сандерсом. Захоплюючий за напруженням поєдинок завершився технічним нокаутом Сандерса у восьмому раунді.
У жовтні 2008 року Віталій Кличко переміг Семюеля Пітера. Нігерійський боксер здався після восьмого раунду, розуміючи, що продовжувати поєдинок немає сенсу. Завдяки цій перемозі, вперше в історії чемпіонські пояси зосередилися в руках братів Кличків.