Лень заробив 11 очок у матчі НБА “Атланта” - “Голден Стейт”

Український центровий американського баскетбольного клубу “Атланта Гокс” Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти “Голден Стейт Ворріорс” в матчі регулярного чемпіонату НБА.

Поєдинок “Атланта Гокс” - “Голден Стейт Ворріорс” завершився з рахунком 104:79 (20:23, 29:17, 27:13, 28:26), а Олексій Лень відіграв у ньому трохи більше 17 хвилин. Про це повідомляє Sport Arena.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 11 очок, зробив 4 підбирання і реалізував 5 із 7 кидків із гри.

Відео кращих моментів матчу:

Наразі команда Олексія Леня посідає передостаннє місце в турнірній таблиці Східної конференції.

У наступній грі 5 грудня “Атланта Гокс” зіграє проти “Бруклін Нетс”.

Фото: Getty Images