Українка Басова виграла «срібло» Кубка світу з велотреку

Українська велосипедистка посіла друге місце у кейріні.

Любов Басова виграла «срібло» на етапі Кубка світу з велотреку в Гонконзі, повідомляє Укрінформ.

Українка посіла друге місце в кейріні. Переможницею змагань стала Лі Хеджін з Південної Кореї. Третє місце у японки Юкі Кобаясі.

Відзначимо, що в спринті Басова не зуміла подолати кваліфікацію. Ще одна представниця України в спринті Олена Старикова посіла четверте місце.

Наступний етап Кубка світу з велотреку пройде з 6 по 8 грудня в Кембриджі (Нова Зеландія).