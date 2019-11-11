Велотрек: Олена Старикова виборола «бронзу» на етапі Кубка світу

Українка посіла третє місце в спринті.

Українська велосипедистка Олена Старикова завоювала «бронзу» на етапі Кубка світу в Глазго. Українка посіла третє місце в трековому спринті, повідомляє Укрінформ.

У боротьбі за «бронзу» Старикова перемогла представницю Німеччини Лею Софі Фрідріх. Переможницею змагань стала Лі Вай Ши з Гонконгу, друге місце у німкені Емми Хінце.

У жовтні Старикова завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи з велотреку в Апелдорні (Нідерланди). Україна виграла «срібло» у спринті і «бронзу» в гіті на 500 метрів.

Нагадаємо, що в січні Олена виграла загальний залік Кубка світу в спринті. У березні Старикова завоювала «срібло» чемпіонату світу в гіті на 500 метрів. У цій же дисципліні українка посіла друге місце на Європейських іграх.