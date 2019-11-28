ХІХ зимові Дефлімпійські ігри. На які нагороди претендують українці

ХІХ зимові Дефлімпійські ігри. На які нагороди претендують українці

Укрінформ
26 листопада відбулися урочисті проводи національної дефлімпійської збірної України на ХІХ зимові Дефлімпійські ігри в Італію.

ХІХ зимові Дефлімпійські ігри  пройдуть з 12 по 21 грудня у італійській Ломбардії, в трьох північних італійських містечках – Мадезимо, Кьявенна, Санта-Катерина-Вальфурва, у підніжжя Бернінських Альп, у долині Вальтелліна і стануть надзвичайною міжнародною спортивною подією світового дефлімпійського руху.

Зимова Дефлімпіада-2019 буде представлена 6 видами спорту: лижні перегони, гірськолижний спорт, керлінг, сноуборд, хокей та шахи. У головних змаганнях чотириріччя візьмуть участь понад 1000  спортсменів з порушеннями слуху із 40 країн світу. На іграх буде розіграно 36 комплектів нагород у 6 видах спорту. Тільки українці претендують на 19 комплектів нагород.

Як відзначають в Національному комітеті спорту інвалідів України, ці Ігри будуть знаковими для національної дефлімпійської збірної команди, яка вже вп’яте відстоюватиме на Дефлімпіаді честь нашої держави. Символічно, що саме на Іграх в Італії національна дефлімпійська збірна команда України відзначатиме 20-літній ювілей участі українських спортсменів з порушеннями слуху у зимових Дефлімпіадах.

Національна дефлімпійська збірна команда зразка 2019 року - найчисельніша в історії участі України у зимових Дефлімпіадах. В команді - 15 жінок та 19 чоловіків.

Унікальність цієї команди в тому, що до неї увійшли як визнані лідери дефлімпійського спорту України, так і талановита перспективна молодь. Причому, склад команди оновлено більш як на три чверті. Серед них - заслужені майстри спорту України (6 осіб), майстри спорту України міжнародного класу (3 осіб) та майстри спорту України (8 осіб).

Команда представлена яскравим зірковим складом спортсменів, які мають світове визнання:

лижні перегони - Андріїшин Андрій, Мандзюк Павло, Пишняк Аліса та Пишняк Володимир;

шахи – Бакланова Тетяна, Гончар Світлана, Мироненко Наталія.

Окрім «маститих» дефлімпійських зірок в команді  - 26 дебютантів.

Наймолодші та перспективні спортсмени:

Куртанич Михайло – 17 років, Закарпатська область, гірськолижний спорт, у 2019 році. Він, до речі 1 травня 2019 почав отримувати стипендію Президента України - діти з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях;

Денисенко Руслан  - 18 років, м. Київ, лижні перегони;

Годас Ерік – 19 років, Закарпатська обл., гірськолижний спорт.

Найстарший спортсмен – Мусієнко Олексій, 63 роки, м. Київ, шахи.

Українські дефлімпійці виборюватимуть медалі в 5 із 6 представлених Дефлімпіадою -2019 видах спорту: лижні перегони, гірськолижний спорт, керлінг, сноуборд та шахи.

На ХІХ зимових Дефлімпійських іграх 2019 року Україну представлятимуть спортсмени з 12-ти регіонів України: Донецька, Харківська, Полтавська, Одеська, Дніпропетровська, Тернопільська, Сумська, Львівська, Рівненська, Закарпатська, Київська області та місто Київ.

Зазначимо, що на останніх Дефлімпійських іграх 2015 року наші спортсмени-дефлімпійці показали найкращий результат за всю зимову дефлімпійську історію України, увійшовши в ТОП-4 найкращих команд світу за загальною кількістю нагород та виборовши  8 медалей, серед яких - 5 срібних та 3 бронзових.

Підготовка спортсменів України до Дефлімпійських ігор 2019 року розпочалась відразу по завершенню Дефлімпіади-2015. Національна дефлімпійська збірна команда України впродовж усього дефлімпійського циклу (2015-2019 рр) проводила підготовку на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ, а також за кордоном. 

Уся робота по підготовці і участі спортсменів України в ХІХ зимових Дефлімпійських іграх 2019 року здійснюється у тісній співпраці з Міністерством культури, молоді та спорту України, Національного комітету спорту інвалідів України, Українського центру з фізичної культури і спорту людей з інвалідністю «Інваспорт» спільно зі Спортивною федерацією глухих України.

Джерело: Національний комітет спорт інвалідів України

Фото: Павло Багмут, Укрінформ

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