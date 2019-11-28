ХІХ зимові Дефлімпійські ігри. На які нагороди претендують українці

26 листопада відбулися урочисті проводи національної дефлімпійської збірної України на ХІХ зимові Дефлімпійські ігри в Італію.

ХІХ зимові Дефлімпійські ігри пройдуть з 12 по 21 грудня у італійській Ломбардії, в трьох північних італійських містечках – Мадезимо, Кьявенна, Санта-Катерина-Вальфурва, у підніжжя Бернінських Альп, у долині Вальтелліна і стануть надзвичайною міжнародною спортивною подією світового дефлімпійського руху.

Зимова Дефлімпіада-2019 буде представлена 6 видами спорту: лижні перегони, гірськолижний спорт, керлінг, сноуборд, хокей та шахи. У головних змаганнях чотириріччя візьмуть участь понад 1000 спортсменів з порушеннями слуху із 40 країн світу. На іграх буде розіграно 36 комплектів нагород у 6 видах спорту. Тільки українці претендують на 19 комплектів нагород.

Як відзначають в Національному комітеті спорту інвалідів України, ці Ігри будуть знаковими для національної дефлімпійської збірної команди, яка вже вп’яте відстоюватиме на Дефлімпіаді честь нашої держави. Символічно, що саме на Іграх в Італії національна дефлімпійська збірна команда України відзначатиме 20-літній ювілей участі українських спортсменів з порушеннями слуху у зимових Дефлімпіадах.

Національна дефлімпійська збірна команда зразка 2019 року - найчисельніша в історії участі України у зимових Дефлімпіадах. В команді - 15 жінок та 19 чоловіків.

Унікальність цієї команди в тому, що до неї увійшли як визнані лідери дефлімпійського спорту України, так і талановита перспективна молодь. Причому, склад команди оновлено більш як на три чверті. Серед них - заслужені майстри спорту України (6 осіб), майстри спорту України міжнародного класу (3 осіб) та майстри спорту України (8 осіб).

Команда представлена яскравим зірковим складом спортсменів, які мають світове визнання:

лижні перегони - Андріїшин Андрій, Мандзюк Павло, Пишняк Аліса та Пишняк Володимир;

шахи – Бакланова Тетяна, Гончар Світлана, Мироненко Наталія.

Окрім «маститих» дефлімпійських зірок в команді - 26 дебютантів.

Наймолодші та перспективні спортсмени:

Куртанич Михайло – 17 років, Закарпатська область, гірськолижний спорт, у 2019 році. Він, до речі 1 травня 2019 почав отримувати стипендію Президента України - діти з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях;

Денисенко Руслан - 18 років, м. Київ, лижні перегони;

Годас Ерік – 19 років, Закарпатська обл., гірськолижний спорт.

Найстарший спортсмен – Мусієнко Олексій, 63 роки, м. Київ, шахи.

Українські дефлімпійці виборюватимуть медалі в 5 із 6 представлених Дефлімпіадою -2019 видах спорту: лижні перегони, гірськолижний спорт, керлінг, сноуборд та шахи.

На ХІХ зимових Дефлімпійських іграх 2019 року Україну представлятимуть спортсмени з 12-ти регіонів України: Донецька, Харківська, Полтавська, Одеська, Дніпропетровська, Тернопільська, Сумська, Львівська, Рівненська, Закарпатська, Київська області та місто Київ.

Зазначимо, що на останніх Дефлімпійських іграх 2015 року наші спортсмени-дефлімпійці показали найкращий результат за всю зимову дефлімпійську історію України, увійшовши в ТОП-4 найкращих команд світу за загальною кількістю нагород та виборовши 8 медалей, серед яких - 5 срібних та 3 бронзових.

Підготовка спортсменів України до Дефлімпійських ігор 2019 року розпочалась відразу по завершенню Дефлімпіади-2015. Національна дефлімпійська збірна команда України впродовж усього дефлімпійського циклу (2015-2019 рр) проводила підготовку на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру НКСІУ, а також за кордоном.

Уся робота по підготовці і участі спортсменів України в ХІХ зимових Дефлімпійських іграх 2019 року здійснюється у тісній співпраці з Міністерством культури, молоді та спорту України, Національного комітету спорту інвалідів України, Українського центру з фізичної культури і спорту людей з інвалідністю «Інваспорт» спільно зі Спортивною федерацією глухих України.

Джерело: Національний комітет спорт інвалідів України

Фото: Павло Багмут, Укрінформ