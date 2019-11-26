Шевченко увійшов до ТОП-10 найкращих наставників збірних 2019 року - IFFHS

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до топ-10 найкращих наставників національних команд 2019 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

Андрій Шевченко посів 8 місце в списку кращих наставників футбольних збірних, а очолив його наставник збірної Португалії з футболу Фернанду Сантуш — переможець прем'єрної Ліги націй УЄФА. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Цьогоріч підопічні Андрія Шевченка двічі зустрічалися з командою Фернанду Сантуша (0:0, 2:1) і випередили її у відборі Євро-2020.

У голосуванні IFFHS взяли участь представники 90 країн. Андрій Шевченко набрав 48 балів. Це стало новим рекордом для України. Раніше максимальну кількість балів здобував 2005 року Олег Блохін — 28.

Також до топ-25 найкращих тренерів збірних увійшов Олександр Петраков — наставник українських чемпіонів світу у віковій категорії U-20.

Нагадаємо, IFFHS також склала список кращих футбольних рефері світу серед жінок, до якого потрапила Катерина Монзуль. Українка посіла в цьому рейтингу 6 місце, а перемогу здобула француженка Стефані Фороппарт.