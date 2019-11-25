Монзуль увійшла до ТОП-10 найкращих футбольних рефері світу серед жінок - IFFHS

Українка Катерина Монзуль увійшла до топ-10 найкращих футбольних рефері світу серед жінок за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

Катерина Монзуль посіла 6 місце в рейтингу найкращих рефері світу серед жінок, а перемогу здобула француженка Стефані Фороппарт, повідомляє пресслужба УАФ.

Цьогоріч українка на міжнародному рівні працювала на матчах жіночого чемпіонату світу: у ролі головного арбітра у поєдинках Німеччина — Іспанія (1:0), Камерун — Нова Зеландія (2:1) і Франція — США (1:2).

У сезоні-2019/20 у вересні Катерина Монзуль уже відпрацювала на грі 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів між італійським “Ювентусом” та іспанською “Барселоною” (0:2).

У референдумі IFFHS із визначення кращого арбітра 2019 року серед жінок взяли участь 90 експертів та журналістів з усіх континентів.