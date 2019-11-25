Український бодібілдер Горобець здобув перемогу на турнірі в Мексиці

Непереможний на професіональному рівні український бодібілдер Дмитро Горобець здобув перемогу на турнірі в Мексиці.

На турнірі Elite Pro Cancun дворазовий чемпіон світу серед Elite Pro з Черкас Дмитро Горобець здобув перемогу у “менс фізик”. Про це повідомляє пресслужба Національної федерації бодібілдингу України.

“Другий раз я в Мексиці, поки що найкраща країна, де я встиг побувати. Кажуть, що мені перемоги легко даються. Ну нехай і так, 15 перемога поспіль. Це був останній старт і далі тривалий відпочинок...”, - прокоментував своє досягнення спортсмен у Facebook.

На турнірі в Мексиці також виступив киянин Василь Ремізов, який посів 4 місце у категорії чоловічого бодібілдингу.

Фото: facebook/Esmaragdo Camaz