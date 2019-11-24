Фехтування: українські шпажисти посіли третє місце на Кубку світу

В Берні за нашу збірну виступали: Анатолій Герей, Ігор Рейзлін, Роман Свічкарь і Богдан Нікішин.

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах стала бронзовим призером етапу Кубка світу в Берні (Швейцарія). За нашу команду виступали: Анатолій Герей, Ігор Рейзлін, Роман Свічкарь і Богдан Нікішин, повідомляє Укрінформ.

У першому колі збірна України перемогла Канаду (45:29), але втратила через травму Рейзліна і далі виступала без одного з лідерів. Далі наші шпажисти мінімально обіграли угорців – 30:29.

Читайте також: Українець Рейзлін виграв етап Кубка світу з фехтування

У чвертьфіналі українці пройшли поляків – 30:20. Але у півфіналі наша збірна поступилася Італії - 31:32.

В матчі за «бронзу» проти Японії усе вирішила останній укол Нікішина - 32:31.

Нагадаємо, напередодні наш шпажист Ігор Рейзлін виграв етап Кубка світу в індивідуальному заліку. Для Рейзліна це перша в кар’єрі перемога на етапі Кубка світу.