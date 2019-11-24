Яремчук забив, але «Гент» не втримав перемогу

Український нападник забив 16-й м’яч за «Гент» в сезоні.

Український нападник Роман Яремчук забив м’яч за «Гент» в матчі 16-го туру чемпіонату Бельгії проти «Антверпена» (1:1). Про це повідомляє Укрінформ.

На 13-й хвилині Роман Яремчук відкрив рахунок в цьому матчі. Але «Гент» не втримав перемогу. На 4-й компенсованій хвилині Гано врятував «Антверпен» від поразки. У підсумку, нічия 1:1.

В активі українського нападника в цьому сезоні вже 16 голів та 4 результативні передачі.

Також в цьому матчі за «Гент» повний матч відіграв український захисник Ігор Пластун.

Після 16 матчів «Гент» набрав 29 очок і посідає в чемпіонаті Бельгії 3-е місце. Лідирує «Брюгге», який набрав 36 очок.