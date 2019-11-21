Гол Яремчука не врятував «Гент» від поразки в матчі з «Антверпеном»

Український нападник забив 15-й м’яч за «Гент» в сезоні.

Український нападник Роман Яремчук забив м’яч за «Гент» в перенесеному матчі 5-го туру чемпіонату Бельгії проти «Антверпена» (2:3). Про це повідомляє Укрінформ.

На 21-й хвилині Роман Яремчук відкрив рахунок в цьому матчі. Однак, далі забивали футболісти «Антверпена». У складі господарів поля відзначились – екснападник київського «Динамо» Мбокані (двічі) та Рафаелов. У компенсований час Девід забив за «Гента», але це не врятувало гостей від поразки. 2:3 – третя поразка «Гента» в чемпіонаті.

Цього сезону Яремчук забив за «Гент» 15 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

В цьому матчі за «Гент» зіграли ще двоє українців: захисник Ігор Пластун відіграв усі 90 хвилин, а хавбек Роман Безус вийшов на заміну на 60-й хвилині.

Після 15 матчів «Гент» набрав 28 очок і посідає в чемпіонаті Бельгії 2-е місце. Лідирує «Брюгге», який набрав 33 очок.