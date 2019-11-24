Український гросмейстер став чемпіоном світу серед сеніорів

У Бухаресті (Румунія) завершився чемпіонат світу з шахів серед сеніорів.

У категорії 50+ серед чоловіків переміг український гросмейстер Вадим Шишкін, в активі якого 9 очок з 11-ти можливих; друге місце посів Владислав Неведничій з Румунії, третє місце - чилієць Іван Фернандес Морович - по 8,5 очка, повідомляє Укрінформ.

Підсумкові результати в інших категоріях:

Жінки 50+: 1. Ельвіра Беренд (Люксембург) - 8,5. 2. Тетяна Богуміл - 7,5. 3. Галина Струтинська (обидві - Росія) - 7.

Чоловіки 65+: 1. Рафаел Ваганян (Вірменія). 2. Анатолій Вайсер (Франція). 3. Юрій Балашов (Росія) - по 8,5.

Жінки 65+: 1. Нона Гапріндашвілі (Грузія) - 8,5. 2. Олена Фаталібекова. 3. Валентина Козловська (обидві - Росія) - по 8 очок.