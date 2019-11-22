Жіноча збірна України з баскетболу змінила позицію у рейтингу ФІБА
Укрінформ
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) вдруге за останні два тижні оновила рейтинг жіночих національних збірних, аби розсіяти команди по кошиках під час жеребкування олімпійської кваліфікації.
Збірна України, яка не братиме участь у боротьбі за путівки на Олімпіаду-2020, в оновленому рейтингу втратила одну позицію, перемістившись з 25-го на 26-те місце. Уперед вийшла Куба, повідомляє пресслужба ФБУ.
Нагадаємо, минулого тижня у двох стартових поєдинках кваліфікації чемпіонату Європи українки програли на виїзді Бельгії (66:83) і перемогли вдома Португалію (72:60).
Бельгійки залишилися у рейтингу ФІБА дев’ятими, Португалія піднялася на 7 сходинок - 47-е місце. Чільна трійка команд - США, Австралія, Іспанія.