У Житомирі збірна України серед ветеранів зіграла у футбол із командою десантників

У Житомирі національна збірна серед ветеранів зіграла у футбол із командою десантно-штурмових військ.

Про це повідомляє пресслужба Командування десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

"21 листопада до Дня десантно-штурмових військ у Житомирі Національна збірна України серед ветеранів провела товариський поєдинок зі збірною командою ДШВ. Матч відбувся на оновленому стадіоні "Спартак Арен", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Житомира прибули легенди українського футболу. Зокрема, учасник трьох чемпіонатів світу, віцечемпіон Європи, колишній тренер київського «Динамо» Анатолій Дем'яненко, багаторазовий чемпіон України та неодноразовий володар кубків і суперкубків України, півфіналіст Ліги чемпіонів, чвертьфіналіст чемпіонату світу Владислав Ващук, а також Едуард Цихмейструк, Сергій Шищенко та інші зірки футболу.

«У ході гри Національна збірна з рахунком 9:4 обіграла збірну команду ДШВ», - підсумовують результати гри у преслужбі.