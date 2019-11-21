Україна виборола 11 медалей на чемпіонаті світу з MMA

Команда Української Федерації Змішаних Бойових Мистецтв (UFCMMA) посіла перше місце в загальному заліку чемпіонату світу GAMMA, який відбувся в Сінгапурі.

Загалом українські бійці вибороли 11 медалей: 5 золотих, 3 срібні та 3 бронзові. Про це повідомляє XSPORT.

Нагородами у складі української команди відзначилися:

“золото” - Роман Сиркін (до 52,2 кг), Денис Бондар (до 61,2 кг), Ігор Шмиголь (до 65,8 кг), Єгор Костюченко (до 77,1 кг), Валентина Семаль (до 47,6 кг );

“срібло” - Артур Воробйов (до 77,1 кг), Еміль Усейнов (від 93 кг), Людмила Ілюк (до 52,2 кг);

“бронза” - Дар'я Іванова (до 56,7 кг), Дар'я Чибісова (до 61,2 кг), Ірина Піцик (до 72,6 кг).

Раніше у листопаді збірна України з MMA завоювала 4 медалі на об'єднаному чемпіонаті світу IMMAF і WMMA. Медалями в Бахрейні відзначилися: Ата Атдаєв (до 56,7 кг), Анастасія Светківська (до 52,2 кг), Дар’я Самчик (до 52,2 кг), Дмитро Ружицький (до 93 кг).

Фото: UFMMА