DZIDZIO виконуватиме гімн України перед матчами збірної на Євро-2020

Українська асоціація футболу довірила групі DZIDZIO виконувати гімн України перед матчами національної збірної на Євро-2020.

Про це повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас у своєму Twitter.

“Дзідзьо - із днем народження! Найбільш душевний виконавець гімну України, голос якого невдовзі почує вся футбольна Європа. Оскільки УАФ довірила Михайлу Хомі вживу виступати перед кожним матчем збірної на Євро 2020”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 листопада національна збірна України з футболу провела заключний поєдинок у відборі Євро-2020, в якому на 55-тисячному стадіоні "Райко Митич" у Белграді обмінялася голами з командою Сербії (2:2), і кваліфікувалася до фінальної частини чемпіонату Європи з першого місця у своїй відбірковій групі.

Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбудеться в Бухаресті 30 листопада. Офіційна церемонія розпочнеться о 19.00 за київським часом.