“Карпати” під загрозою трансферного бану - директор

Львівський футбольний клуб “Карпати” може отримати від ФІФА трирічний бан за заборгованість перед “Севільєю” за трансфер Хорхе Карраскаля.

Львівський клуб досі не розплатився з іспанцями, але має плани і час для вирішення проблеми. Про це повідомив виконавчий директор “Карпат” Ростислав Ящишин у коментарі Football.ua.

"У “Карпат” дійсно є борг перед “Севільєю” по Хорхе Карраскалю. Також є лист від ФІФА, в якому вказані терміни виплати коштів за гравця і попередження про можливий трансферний бан на три сезони, якщо борг погасити не вийде.

Не дивлячись на це, у нас напрацьовані певні механізми і варіанти вирішення цієї ситуації. У “Рівер Плейта” є право викупу Карраскаля. Крім того, є інтерес від інших клубів. Тому в нас є час для домовленостей і врегулювання проблеми", - зазначив Ящишин.

Нагадаємо, влітку 2018 року “Карпати” викупили контракт Хорхе Карраскаля у “Севільї”. Хавбек підписав повноцінний контракт із львівським клубом, розрахований на 4 роки. У січні 2019 року Карраскаль став гравцем аргентинського клубу “Рівер Плейт” на правах оренди, яка діятиме до кінця нинішнього року.

Наразі на рахунку 21-річного футболіста 8 матчів і 2 голи за “Рівер Плейт” в аргентинській Суперлізі.

Фото: ФК "Карпати"