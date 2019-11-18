П’ятов встановив рекорд серед воротарів у збірній України

Воротар і капітан збірної України з футболу Андрій П'ятов провів 93 матчі в складі національної команди.

Таким чином, 35-річний Андрій П'ятов обігнав Олександра Шовковського за кількістю матчів за першу команду країни і встановив рекорд серед воротарів. Про це повідомляє Ua-football.

Більше матчів за збірну України провели лише 4 футболістів: Олег Гусєв (98), Руслан Ротань (100), Андрій Шевченко (111) і Анатолій Тимощук (144).

Як інформувало агентство, 17 листопада збірна України зіграла в нічию із Сербією (2:2), а Андрій П'ятов вийшов у цьому матчі у стартовому складі. Підопічні Андрія Шевченка завершили відбір на першому місці у турнірній таблиці групи B і зіграють на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка не програла у відборі жодного матчу - 6 перемог та 2 нічиї. Сербія фінішувала у групі третьою і братиме участь у стикових матчах.

Жеребкування фінальної частини турніру відбудеться 30 листопада у Бухаресті, початок - о 19.00.